Прочитайте то,что британские участники конференции подростков рассказали о свои?? проблемах.Выберите две теже самые проблемы,какие есть у Вас?

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Прочитайте то,что британские участники конференции подростков рассказали о свои?? проблемах.Выберите две теже самые проблемы,какие есть у Вас?
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