Опишите картину Н.П.Крымова ,,зимний вечеп"

Гость: Гость:

Передо мной картина известного русского художника-пейзажиста Н. П. Крымова «Зимний вечер» . На этом полотне запечатлена небольшая деревушка зимой. Глядя на картину, у зрителя возникает чувство умиротворения, спокойствия и тепла, несмотря на то, что автор изобразил зиму. На переднем плане пейзажа художник запечатлел замёрзшую речку. Она чиста и прозрачна, лёд на ней гладкий, бесснежный. У берега водоёма из-подо льда выглядывают островки мелководья, а на самом берегу растёт кустарник. Несколько маленьких пташек расселись у кромки льда и на кусте. Мы можем предположить, что картина писалась художником с противоположного берега. В этот момент он находился на возвышенности. На заднем плане холста живописец изобразил зимнюю деревушку. За ней нарисован лес, состоящий из дубов или тополей. Он тёмной массой выделяется на фоне светлого, зеленовато-желтого неба. Оно низкое, чистое. По его цвету можно предположить, что закат будет розовым. Перед домиками расстилается огромное снежное пространство. Художник мастерски использует цветовую палитру для передачи различных оттенков снега: от тёмно-синих диагональных теней до чистейшего белого снега на крышах домов. Но в общем вся снежная масса кажется нежно-голубоватой. Деревня является одним из главных объектов полотна. Это небольшая группа построек, утонувших в дремучих сугробах. В окнах одного из домишек видны отблески солнца. Слева, немного в отдалении от жилых строений, виднеется купол колокольни. К одному из домов примыкает амбар. К нему направляются два воза с сеном. Перед постройками по узкой тропинке идут местные жители. Автор использует в своём произведении различные оттенки белого цвета для изображения снега. Бирюзовым цветом окрашен лёд на реке. Художник передаёт окраску вечернего неба при помощи светлых зеленоватых и желтых тонов. Я думаю, главное чувство, которое живописец хотел вызвать у зрителя, это чувство покоя и умиротворения. «Удивительное рядом! » -- такой эпиграф я мог бы подобрать к картине Н. П. Крымова. Художник любуется вечерними сумерками. Он хочет показать, как же прекрасна наша русская природа! Мне его полотно очень нравится и вызывает самые тёплые чувства