Какие суфексы в словах: потрескивать, насвистывать, названивать, приземлить, упло??нить.
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Какие суфексы в словах: потрескивать, насвистывать, названивать, приземлить, упло??нить.
Ответ(ы):
Гость:
Потрескивать - ать, насвистывать - ать, названивать - ать, приземлить - ить, уплотнить - ить.
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