Определите силу тока в электрической лампе, если через ее нить накала за 5 минут электрический заряд 150Кл

Физика
Определите силу тока в электрической лампе, если через ее нить накала за 5 минут электрический заряд 150Кл
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I=q/t=150/300=0.5А t=300 так как минуты перевожу в секунды
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