СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! напишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций протекающих в водной среде между сульфатом аммония: а) гидроксидом натрия б) гидроксидом бария в)гашеной известью

Химия
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! напишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций протекающих в водной среде между сульфатом аммония: а) гидроксидом натрия б) гидроксидом бария в)гашеной известью
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