СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! напишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций протекающих в водной среде между сульфатом аммония: а) гидроксидом натрия б) гидроксидом бария в)гашеной известью

Химия

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! напишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций протекающих в водной среде между сульфатом аммония: а) гидроксидом натрия б) гидроксидом бария в)гашеной известью

Автор: Гость