Буду благодарна!!!! длина прямоугольника 60 см, а ширина 20 см меньше, чем длина. Найдите ширину и периметр прямоугольника.

Математика

Буду благодарна!!!! длина прямоугольника 60 см, а ширина 20 см меньше, чем длина. Найдите ширину и периметр прямоугольника.

Автор: Гость