Буду благодарна!!!! длина прямоугольника 60 см, а ширина 20 см меньше, чем длина. Найдите ширину и периметр прямоугольника.
Математика
Буду благодарна!!!! длина прямоугольника 60 см, а ширина 20 см меньше, чем длина. Найдите ширину и периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69-20=40 это ширина (60+40)*2=200
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