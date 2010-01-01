Проверьте орфографию и пунктуацию в тексте.СРОЧНО!!! Заранее спасибо. В любом гор??де есть место, которое украшает его. Это может быть историческое здание или новая современная постройка. В своём сочинении хочу рассказать об и...

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Проверьте орфографию и пунктуацию в тексте.СРОЧНО!!! Заранее спасибо. В любом гор??де есть место, которое украшает его. Это может быть историческое здание или новая современная постройка. В своём сочинении хочу рассказать об историческом здании, которое располагается в старом районе нашего города. Раньше он находился на улице Большая Заводская, а сейчас она называется улица Карла Маркса. Это усадьба была построена купцом Алексеем Васильевичем Кузнецовым в начале 20 века. Дом отличался от других красивыми резными элементами. Даже обычные ворота украшены великолепной деревянной резьбой. В 1908 году этот дом частично пострадал во время пожара. Позже он был отремонтирован тульскими мастерами. Они украсили дом ажурной резьбой. Это единственное здание, которое имеет богато украшенный фасад. В 1921 году в этом здании находился штаб, в котором работал командир Аркадий Гайдар. Позже его так и называли "Дом Гайдара". Но к сожалению в 2010 году произошла беда, дом второй раз пострадал от пожара. Несмотря на годы, здание хорошо сохранилось. Я очень хочу, чтобы этот дом заново отреставрировали. И наши потомки увидели историческую красоту нашего города.

Автор: Гость