Було 3 ящика по 8 кг, взяли 15 кг.Залишилось
Математика
Було 3 ящика по 8 кг, взяли 15 кг.Залишилось
Ответ(ы):
Гость:
3*8=24(кг) - в 3 ящиках 24-15=9(кг) - осталось
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