Что характеризует религию как общественный институт
Обществознание
Что характеризует религию как общественный институт
Ответ(ы):
Гость:
Религию как общественный институт характеризуют выполняемые ею функции:регулятивная,коммуникативная,мировоззренченская,культуротранслирующая,легитимирующую функции.
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