Було-? Відлили-5відерпо8л.Залишилося-70л
Математика
Було-? Відлили-5відерпо8л.Залишилося-70л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5×8=40 (л)відлили 2)70+40=110 (л) було 5×8+70=110
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