СРОЧНО!!! Определите,какими художественными средствами создаётся образ Алтая в следующем тексте? Алтай-хрустальный храм святого света. Тысячекосая Катунь моя... Великая Белуха в шапке снега, Как аксакал,на страже бытия. З...

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СРОЧНО!!! Определите,какими художественными средствами создаётся образ Алтая в следующем тексте? Алтай-хрустальный храм святого света. Тысячекосая Катунь моя... Великая Белуха в шапке снега, Как аксакал,на страже бытия. Земля отцов,священный,поднебесный, Орлиный и кедровый милый край, В моих ушах-твоих потоков песни, В моей душе - твой голос,мой Алтай. (должно быть 11)

Автор: Гость