Дай отривку название по тему.какие части реч исползовал писател.укажи падеж имен ??ужествительных: Ю-ю открывала мордочкой и лапками двер,входила.Она вспрыгивала на постель,тыкала мне в руку или в щёчку розовый нос и говорила:"...

Русский язык
Дай отривку название по тему.какие части реч исползовал писател.укажи падеж имен ??ужествительных: Ю-ю открывала мордочкой и лапками двер,входила.Она вспрыгивала на постель,тыкала мне в руку или в щёчку розовый нос и говорила:"Муррм"0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название: Ю-ю. Части речи: сущ.,гл. Падежи: Ю-ю-И.п., она-И.п.
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