Дай отривку название по тему.какие части реч исползовал писател.укажи падеж имен ??ужествительных: Ю-ю открывала мордочкой и лапками двер,входила.Она вспрыгивала на постель,тыкала мне в руку или в щёчку розовый нос и говорила:"...

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Дай отривку название по тему.какие части реч исползовал писател.укажи падеж имен ??ужествительных: Ю-ю открывала мордочкой и лапками двер,входила.Она вспрыгивала на постель,тыкала мне в руку или в щёчку розовый нос и говорила:"Муррм"0

Автор: Гость