Один из четырех углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 260 градусов ??еньше суммы всех остальных. Найдите эти четыре угла

Геометрия
Один из четырех углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 260 градусов ??еньше суммы всех остальных. Найдите эти четыре угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 угла образуют вместе 360 градусов то есть  Один из низ известен, 360 - 260 = 100 градусов ему же соответствует такой же противоположный угол, значит второй тоже 100 градуосв 100+100=200 360 - 200 = 140 градусов 140 градусов приходится на два оставшихся угла ,а они ,как правило, равны значит, 140/2 = 70 градусов Ответ: 1 и 2 углы - 100 градусов; 3 и 4 углы - 70 градусов.
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