Один из четырех углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 260 градусов ??еньше суммы всех остальных. Найдите эти четыре угла

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4 угла образуют вместе 360 градусов то есть Один из низ известен, 360 - 260 = 100 градусов ему же соответствует такой же противоположный угол, значит второй тоже 100 градуосв 100+100=200 360 - 200 = 140 градусов 140 градусов приходится на два оставшихся угла ,а они ,как правило, равны значит, 140/2 = 70 градусов Ответ: 1 и 2 углы - 100 градусов; 3 и 4 углы - 70 градусов.