Задача дано 2 смежных угла один из которых 127 градусов Найти 2 угол ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА ^_^

Математика
Задача дано 2 смежных угла один из которых 127 градусов Найти 2 угол ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ??ЙСТА ^_^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы в сумме=180° так как один из них=127°, то 2 угол=180°-127°=53°
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