(5.058:9+24.024:6)×8-28.007:7 по действиям ришите плиз
Математика
(5.058:9+24.024:6)×8-28.007:7 по действиям ришите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
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Крч 32.527 Лови!Удачи
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