(5.058:9+24.024:6)×8-28.007:7 по действиям ришите плиз

Математика
(5.058:9+24.024:6)×8-28.007:7 по действиям ришите плиз
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Гость:
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