Какой суффикс в слове молотилка

Русский язык
Какой суффикс в слове молотилка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молоти корень л суфикс ка окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему Бородино В инете нет я искала
Ответить
Русский язык
Помогите сделать упражнение 166 срочно прошу! Вот уже два дня подряд я сижу рисую, Красок много у меня - выбирай любую. Я раскрашу целый свет...
Ответить
Математика
Мама испекла 28 пиражков Дети сьели 15 пиражков На сколько пирожков больше сьели че?? осталось как решать полностью задачку
Ответить
Математика
Прямоугольник разрезан на несколько прямоугольников,периметр каждого из которых делится на 5.Верно ли ,что периметр начального прямоугольника тоже ...
Ответить
Математика
Из 400 купленных телефонов 320 оказались заряженными.Определите процент незаряженн??х телефонов. Плиз помогитеее.
Ответить