Сочинение на тему Бородино В инете нет я искала
Литература
Сочинение на тему Бородино В инете нет я искала
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Тёплая летняя ночь. У походного костра собрались однополчане. Ничто не нарушает спокойствия. Но не привыкли сидеть без дела русские воины. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана?» – раздаётся в тишине молодой голос. Старый ветеран, неторопливо закуривая трубку, начинает рассказ о легендарном сражении.
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