Сочинение на тему Бородино В инете нет я искала

Гость: Гость:

Тёплая летняя ночь. У походного костра собрались однополчане. Ничто не нарушает спокойствия. Но не привыкли сидеть без дела русские воины. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана?» – раздаётся в тишине молодой голос. Старый ветеран, неторопливо закуривая трубку, начинает рассказ о легендарном сражении.