У мальчика несколько груш. Младшей сестре дал половину и 1 груш , а старшей 5 груш. ??колько груш было у мальчика?и как сделать чертёж
Математика
У мальчика несколько груш. Младшей сестре дал половину и 1 груш , а старшей 5 груш. ??колько груш было у мальчика?и как сделать чертёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 с половиной груш было у мальчика
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