У мальчика несколько груш. Младшей сестре дал половину и 1 груш , а старшей 5 груш. ??колько груш было у мальчика?и как сделать чертёж

Математика

У мальчика несколько груш. Младшей сестре дал половину и 1 груш , а старшей 5 груш. ??колько груш было у мальчика?и как сделать чертёж

Автор: Гость