Что будет после энергичного трения ушной раковины ? Как изменится кровоснабжение ?
Биология
Что будет после энергичного трения ушной раковины ? Как изменится кровоснабжение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь начнет поступать к ушам, охлаждая кровь,а затем и организм. Кстати таким способом охлаждаются слоны.
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