Что азначает слово айкю

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Что азначает слово айкю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну типо твоя биография. Краткий рассказ а тебе
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