Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.

Русский язык
Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извиняйте, а где текс?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что азначает слово айкю
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! Определите,какими художественными средствами создаётся образ Алтая в следующем тексте? Алтай-хрустальный храм святого света. Тысяче...
Ответить
Английский язык
Помогите упражнение 4a страница 70 английский 7 класс
Ответить
Математика
Пиримитор треугольника ADE
Ответить
Русский язык
Дай отривку название по тему.какие части реч исползовал писател.укажи падеж имен ??ужествительных: Ю-ю открывала мордочкой и лапками двер,входила.О...
Ответить