Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.
Русский язык
Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извиняйте, а где текс?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
СРОЧНО!!! Определите,какими художественными средствами создаётся образ Алтая в следующем тексте? Алтай-хрустальный храм святого света. Тысяче...
Английский язык
Математика