Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.

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Прочитайте текст. С. Аксакова. Найдите в нем словосочетание. К каждому словосочитанию подберите вопрос.

Автор: Гость