Було зібрано врожай з 18 гектарів,що становить 60% площі поля.Яка площа всього поля?
Алгебра
Було зібрано врожай з 18 гектарів,що становить 60% площі поля.Яка площа всього поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 г = 60 x = 100 Пропорция: 18×100÷60 = 30 гектар
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