Главное для героев Платанова (В прекрасном и яростном мире) А.Противопоставить с??бя окружающему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с с...
Литература
Главное для героев Платанова (В прекрасном и яростном мире) А.Противопоставить с??бя окружающему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых Платонов. жить в гармонии с собой и не гордится новым победам, так как они могут обернуться поражением.
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