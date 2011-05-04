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Найдите значение выражения (4/5-11/15)*5/11
Математика
Найдите значение выражения (4/5-11/15)*5/11
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Гость:
4/5-11/15=1/15 1/15*5/11=1/33
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