Генетическая связь аминокислот C2H4-gt;C2H5OH C2H2-gt;CH3-C=O=H-gt;CH3-C=O-OH-gt;CL-CH2-COOH-gt;NH2-CH2-COOH
Химия
Генетическая связь аминокислот C2H4-gt;C2H5OH C2H2-gt;CH3-C=O=H-gt;CH3-C=O-OH-gt;CL-CH2-COOH-gt;NH2-CH2-COOH
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