Составить 2-3 предложения с словом гуманизм

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Что такое гуманизм? Гуманизм – это человечность, полная готовность начать строить жизнь на ценностях, максимально простых и непосредственных. Гуманизм - это вольнодумие, т.е поступай с остальными так, как ты хочешь, чтобы они с тобой поступали. Гуманисты - э то люди, которые живут в своё удовольствие, не пренебрегая маленькими радостями.