Составить 2-3 предложения с словом гуманизм
Русский язык
Составить 2-3 предложения с словом гуманизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое гуманизм? Гуманизм – это человечность, полная готовность начать строить жизнь на ценностях, максимально простых и непосредственных. Гуманизм - это вольнодумие, т.е поступай с остальными так, как ты хочешь, чтобы они с тобой поступали. Гуманисты - э то люди, которые живут в своё удовольствие, не пренебрегая маленькими радостями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача. 1 машина для доставки 24 т груза делает 8 рейсов, а другая машина для доставк?? 45т груза делает 9 рейсов. Сколько рейсов сделают обе машин...
Математика
Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял
Математика