Составить 2-3 предложения с словом гуманизм

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Составить 2-3 предложения с словом гуманизм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое гуманизм? Гуманизм  – это человечность, полная готовность начать строить жизнь на ценностях, максимально простых и непосредственных.  Гуманизм - это вольнодумие, т.е поступай с остальными так, как ты хочешь, чтобы они с тобой поступали.  Гуманисты - э то люди, которые живут в своё удовольствие, не пренебрегая маленькими радостями. 
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