Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял
Математика
Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
241490/____78 234 3096 749 702 470 468 2остаток 51720/____663 4641 78 5310 5304 6 остаток 198505/___381 1905 521 800 762 385 381 4 остаток
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