Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял

Математика

Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял

Автор: Гость