Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял

Математика
Помогите решить 241490÷78 , 51720÷663 , 198505÷381 . Пажалуйста не пользуйтесь калькуляторами там не получиться я уже проверял
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Гость:
241490/____78 234        3096     749     702        470        468               2остаток 51720/____663 4641       78   5310   5304          6 остаток 198505/___381 1905        521     800     762        385        381             4 остаток
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