Помогите, пожалуйста. Найти производную. f(x)=(10x^2+4x^3)^3
Математика
Помогите, пожалуйста. Найти производную. f(x)=(10x^2+4x^3)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f′ (x)=((10⋅x ² +4⋅x ³ ) ³ )′ = =3⋅(10⋅x ² +4⋅x ³ ) ² ⋅ (10⋅x ² +4⋅x ³ )′ = =3⋅(10⋅x ² +4⋅x ³ ) ² ⋅ ((10⋅x ² )′+(4⋅x ³ )′) = =3⋅(10⋅x ² +4⋅x ³ ) ² ⋅ (10⋅(x ² )′+4⋅(x ³ )′) = =3⋅(10⋅x ² +4⋅x ³ ) ² ⋅ (20⋅x+12⋅x ² )
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