Автомат фасует масло в пачки по 1\5 кг.Сколько пачек получиться из: а)4 кг б)5 кг в)6 кг г)11 кг масла? (номер 930)

Математика

Автомат фасует масло в пачки по 1\5 кг.Сколько пачек получиться из: а)4 кг б)5 кг в)6 кг г)11 кг масла? (номер 930)

Автор: Гость