Автомат фасует масло в пачки по 1\5 кг.Сколько пачек получиться из: а)4 кг б)5 кг в)6 кг г)11 кг масла? (номер 930)
Математика
Автомат фасует масло в пачки по 1\5 кг.Сколько пачек получиться из: а)4 кг б)5 кг в)6 кг г)11 кг масла? (номер 930)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 20 пачек б)25 пачек в)30 пачек г)55 пачек
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