Памагите написать письмо на казахском языкеlt;br /gt; про маму

Қазақ тiлi
Памагите написать письмо на казахском языкеlt;br /gt; про маму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сәлеметсіз, бе ағатайым? Хал- жағдайыңыз жақсы ма? Сабағыңыз ше? Бізде бәрі жақсы. Анашым сізді қатты сағынып жүр. Жұмыстан келгенде, кешкі әрдайым сіз туралы айтып отырады. Бәрімізде өзіңді сағындық. Әрине, анашым бәрімізден де ерекше сағынуда. Жақында барып қайтатын шығар. Осымен хатымды аяқтаймын. Сау болыңыз.    Сәлеммен бауырың Инна.
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