Кровь в организме человека превращается из венозной в артериальною после выхода

Биология
Кровь в организме человека превращается из венозной в артериальною после выхода
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................из сосудов лёгких
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