Какой особенностью обладает рассказ Зощенко?

Литература
Какой особенностью обладает рассказ Зощенко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сатирой наполненны его рассказы.
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