Составить тест по географии на тему водяной климат

Гость: Гость:

Определите, какой из названных коэффициентов является климатическим показателем: А) коэффициент увлажнения б) коэффициент теплопроводности В) коэффициент сопротивления г) коэффициент вязкости Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли, называется: А) солнечная радиация б) радиационный баланс в) суммарная радиация Самый большой показатель отраженной радиации имеет: А) песок б) лес в) чернозем г) снег В каком районе России выпадает минимальное количество осадков? А) на Новосибирских островах б) в Забайкалье в) в Прикаспийской низменности г) на полуострове Ямал На климат России наибольшее влияние оказывает океан: а) Тихий б) Северный Ледовитый в) Атлантический г) Индийский Самое холодное место в России: а) остров Рудольфа б) Оймякон в) Кольский полуостров г) Таймыр 7. При коэффициенте увлажнения меньше 1 (0,6-0,7) увлажнение считается: а) избыточным б) недостаточным в) достаточным г) скудным 8. Установите соответствие: территория – тип климата: 1) Русская равнина а) континентальный 2) Западная Сибирь б) умеренно континентальный 3) Дальний Восток в) муссонный 9. Установите соответствие: 1) очень низкая температура воздуха при малой мощности снежного покрова 2) корка льда, образующаяся при замерзании капель дождя или тумана весной или осенью 3) жаркий, сухой, сильный ветер, длящийся несколько дней 4) длительный период длящаяся сухая погода с высокой температурой воздуха а) засуха б) сильные морозы в) гололед г) суховей