Что представляет собой археоптерикс
Биология
Что представляет собой археоптерикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В популярных работах археоптерикс как правило классифицируется как примитивная птица, однако на самом деле систематическое положение данного вида не вполне определённо: в зависимости от точки зрения исследователей его могут относить как к птицам, так и к рептилиям.
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