Что представляет собой археоптерикс

Биология
Что представляет собой археоптерикс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В популярных работах археоптерикс как правило классифицируется как примитивная птица, однако на самом деле систематическое положение данного вида не вполне определённо: в зависимости от точки зрения исследователей его могут относить как к птицам, так и к рептилиям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Из великих рек азиатской части России в сторону Тихого океана течет только
Ответить
Химия
Надо составить и решить генетический ряд кальция, пожалуйста помогите)
Ответить
Физика
На камень полностью погруженный в воду,действует архимедова сила 600мН.Каков объем камня? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Подчеркните буквы обозначающие безударный гласный звук в корне слова дворовый, л??сной, поле, дерево, снежинка, земля?
Ответить
Математика
Помогите пж решить уровнение 3 зарание спасибо
Ответить