Срочно!!!Найдите значения переменных , при которых дробь равна нулю x в квадрате - 16 / x +4
Математика
Срочно!!!Найдите значения переменных , при которых дробь равна нулю x в квадрате - 16 / x +4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-16/х+4=(х-4)(х+4) / х+4=х-4 х=4 проверка: 0 /8=0
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