Разделительный ъ, ь. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание безударных гласных
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Разделительный ъ, ь. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание безударных гласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЬюн,обезЬяна,лЬет-разделит.Ь обЪезд, подЪезд,сЪезд-разделит Ъ соЛнце, реДкий, извесТный-непроизносим.согласн.в корне берега-бЕрег, мосты-мОст-безударные гласн.в корне, применяемые ударением
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