Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость вертолёта и скорость машины

Математика

Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость вертолёта и скорость машины

Автор: Гость