Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость вертолёта и скорость машины
Математика
Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость вертолёта и скорость машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швидкість машини приймаємо за х тоді швидкістьвертольота буде 6х рухалися вони 2 години відомо що вертоліт пролетів на 510 км більше то складаємо рівняння 6х*2-х*2=510 12х-2х=510 10х=510 х=510:10 х=51 км/год швидкість машини 51*6= 306 км/год швидкість вертольота перевірка 51*2=102км шлях проїхала машина за 2год 306*2=612км шлях вертольотаза 2год 612-102= 510
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