Срочнооооооо пожалуйста ааааа

Гость: Гость:

Треугольник подобны (они прямоуголные и равнобедренные) состовляем пропорции MN/AB=NK/BC=MK/AC последняя дробь = 1, значит и другие стороны оностться таким же образом, значит они равны треугольники равны по третьему признаку ( по трем сторонам)