Срочнооооооо пожалуйста ааааа
Геометрия
Срочнооооооо пожалуйста ааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник подобны (они прямоуголные и равнобедренные) состовляем пропорции MN/AB=NK/BC=MK/AC последняя дробь = 1, значит и другие стороны оностться таким же образом, значит они равны треугольники равны по третьему признаку ( по трем сторонам)
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