Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?

Математика

Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?

Автор: Гость