Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?
Математика
Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14 градусов было в июне -самая наименьшая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость в...
Геометрия
Английский язык
Помогите пожалуйста Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времён: Present Simple (Indefinite), Present Continuous (Progressi...
Другие предметы