Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?

Математика
Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температурой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14 градусов было в июне -самая наименьшая 
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