СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные преобразователи сигнала В) светодиоды или полупроводниковые лазеры Г) линзы

Физика

СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные преобразователи сигнала В) светодиоды или полупроводниковые лазеры Г) линзы

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