СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные преобразователи сигнала В) светодиоды или полупроводниковые лазеры Г) линзы

Физика
СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные преобразователи сигнала В) светодиоды или полупроводниковые лазеры Г) линзы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sповерхности куба=150см в квадрате, S=14824 кг/м в кубе, m-?(г).
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