(2+3х)(5-х)+3(х-1)^2 при х=-0.5

Алгебра
(2+3х)(5-х)+3(х-1)^2 при х=-0.5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...=10-2x+15x-3x²+3x²-6+3=7+13x=-0,5*13+7=-6,5+7=0,5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные п...
Ответить
Математика
Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температ...
Ответить
Математика
Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость в...
Ответить
Геометрия
Срочнооооооо пожалуйста ааааа
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времён: Present Simple (Indefinite), Present Continuous (Progressi...
Ответить