(2+3х)(5-х)+3(х-1)^2 при х=-0.5
Алгебра
(2+3х)(5-х)+3(х-1)^2 при х=-0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...=10-2x+15x-3x²+3x²-6+3=7+13x=-0,5*13+7=-6,5+7=0,5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО! В качестве излучателя оптического сигнала в оптоволоконных каналах связи применяются: А) фотодиоды и фототрвнзисторы Б) индуктивные п...
Математика
Какая наименьшая дневная температура (в °С) была в июне? В каком месяце была самая большая разница между наибольшей и наименьшей дневной температ...
Математика
Скорость вертолёта в 6 раз больше скорости машины . Вертолёт пролетел за 2ч на 510км ??ольше ,чем машина проехала за это же время .Найди скорость в...
Геометрия