Стихи о маме и о папе не очень большие! Сегодня надо плиз! Люди скорей!

Литература
Стихи о маме и о папе не очень большие! Сегодня надо плиз! Люди скорей!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама полюбит мама уважает и любит и готовить и кормит я люблю свою маму
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