Надо составить и решить генетический ряд кальция, пожалуйста помогите)

Химия
Надо составить и решить генетический ряд кальция, пожалуйста помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca - CaO - Ca(OH)2 - CaCO3 - CaCl2 2Ca + O2 = 2CaO CaO + H2O = Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O CaCO3 +2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
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