На камень полностью погруженный в воду,действует архимедова сила 600мН.Каков объем камня? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!

Физика
На камень полностью погруженный в воду,действует архимедова сила 600мН.Каков объем камня? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Fа/p×g=600/1000×10 только это меганьютонов? если да то обьем 60000м3
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