Яблоко упало на землю.Разберите по составу
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Яблоко упало на землю.Разберите по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко-что?-подлежащее Упало-что сделало?-сказуемое Упало на что? на землю-дополнение.
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