Выполните деление выполните деление г)-6 4/9 ÷(-3 1/3)

Математика
Выполните деление выполните деление г)-6 4/9 ÷(-3 1/3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6 4/9 ÷(-3 1/3) = -58/9:(-10/3) = 58*3/9*10 = 58/30 = 29/15 = 1 14/15
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