В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69 спортсменов.В перв??м туре выбыло 11 спортсменов ,а во втором туре-ещё 18 человек.Сколько спортсменов осталось участвовать в соревнованиях? Попробуй решить задачу ...
Математика
В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69 спортсменов.В перв??м туре выбыло 11 спортсменов ,а во втором туре-ещё 18 человек.Сколько спортсменов осталось участвовать в соревнованиях? Попробуй решить задачу двумя способами
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69-(11+18) = 40 спортсменов
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