Студент пришел на экзамен зная лишь 20 из 25 вопросов программы экзаменатор задает ??туденту три вопроса Найти вероятность того что студент знает все эти вопросы

Математика

Студент пришел на экзамен зная лишь 20 из 25 вопросов программы экзаменатор задает ??туденту три вопроса Найти вероятность того что студент знает все эти вопросы

Автор: Гость