Текст. Типы текстов. Текст повеств

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Текст. Типы текстов. Текст повеств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст повествование, рассуждение, описание)
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