Текст. Типы текстов. Текст повеств
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Текст. Типы текстов. Текст повеств
Ответ(ы) на вопрос:
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Текст повествование, рассуждение, описание)
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