Сделай свой сборник загадок. Определите тему ( о природе, о животных, о растениях).Напиши название. Собрать загадки тебе помогут следующие книги : В.Волина - Загадки от А до Я О.Узорова, Е.Нефедова - Большая книга загадок

Литература
Сделай свой сборник загадок. Определите тему ( о природе, о животных, о растениях).Напиши название. Собрать загадки тебе помогут следующие книги : В.Волина - Загадки от А до Я О.Узорова, Е.Нефедова - Большая книга загадок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой и летом одним цветом?
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