Сделай свой сборник загадок. Определите тему ( о природе, о животных, о растениях).Напиши название. Собрать загадки тебе помогут следующие книги : В.Волина - Загадки от А до Я О.Узорова, Е.Нефедова - Большая книга загадок

Литература

Сделай свой сборник загадок. Определите тему ( о природе, о животных, о растениях).Напиши название. Собрать загадки тебе помогут следующие книги : В.Волина - Загадки от А до Я О.Узорова, Е.Нефедова - Большая книга загадок

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